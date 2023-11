Ktoś podpalił samochód radnego i dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informację

"Tak, to co się pali, to mój samochód. Tak, samochody, zwłaszcza diesle, same się nie zapalają. Tak, idiota, który go podpalił, nie przewidział, że może się zająć cały budynek, że mogli zginąć niewinni ludzie!!! Tutaj chciałbym gorąco podziękować strażakom z Pieńska i ze Zgorzelca za sprawną akcję. Panowie szacun!!! Chciałbym też powiedzieć, że dam 3 tys. zł nagrody za informacje, które pomogą zatrzymać i ukarać podpalacza".