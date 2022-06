Krośnicka Kolej Wąskotorowa jak podróż w czasie. Na przejażdżkę parowozem zjeżdżają tłumy

Krośnicka Kolej Wąskotorowa jest największą atrakcją turystyczną Krośnic i okolic. Położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 448 z Milicza do Twardogóry. Jest to jedna z niewielu czynnych kolei parkowych w Polsce. Symboliczny parowóz kursuje na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krośnicach, po niemal 3 km trasie, gdzie znajduje się 5 mniejszych stacyjek. Po składzie chodzi konduktor, który przesiadając się na stacjach z wagonu do wagonu ogłasza odjazd gwizdkiem.

Lokomotywa parowa i spalinowa

Lokomotywa parowa PX48 - 1907 wyprodukowana w 1955 roku kursuje we wszystkie niedziele. Kursy organizowane są co godzinę, pierwszy odjazd odbywa się o godzinie 11, a ostatni o godz. 18. We wszystkie soboty i poniedziałki kursuje natomiast lokomotywa spalinowa. Kursy, podobnie jak w przypadku parowozu organizowane są co godzinę od 11 do 18 włącznie.