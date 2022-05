Koncepcja Zalewu zachwyca, powstaje projekt. Przypominamy [WIZUALIZACJE]

Kamienna Góra w oczekiwaniu na reaktywację "Zalewu" - są środki, będzie projekt

Reaktywacja "Zalewu" to w ostatnich latach najczęściej wskazywany priorytet władz Kamiennej Góry. Ostatnie doniesienia z tamtejszego Ratusza pochodzą z początku listopada 2021, mówią o podpisaniu przez burmistrza Janusza Chodasewicza umowy z wykonawcą projektu zagospodarowania tego obiektu i terenu. Zlecenie uzyskało wrocławskie biuro architektoniczne 7S Group. Wiosną ubiegłego roku miasto uzyskało też na modernizację infrastruktury wokół zbiornika 5,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Z tych właśnie środków m.in. Wałbrzych postawi jeszcze w 2022 roku swoją wieżę widokową w Parku Sobieskiego.

Miasto zapłaci wyłonionemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy 287 tys. zł. Nad Zalewem ma powstać filtr biologiczny, który będzie oczyszczał wodę zasilającą zbiornik. Ma też zostać zmodernizowane połączenie zbiornika z wodami rzeki Zadrna. Wiąże się to z powstaniem dodatkowego ujęcia wody i rurociągu. Te działania mają być zlecane jako osobne zadania. Miasto zapowiada też, że na terenie obecnej plaży powstanie kompleks otwartych basenów.

Kamienna Góra "Zalew" - co w koncepcji zagospodarowania?

Plan reaktywacji Zalewu to proces wieloetapowy. Koncepcja wielowymiarowego ożywienia zbiornika w Kamiennej Górze wiąże się z zagospodarowaniem ponad 15 hektarów gruntu wokół Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew”. Jej autor, znany krakowski architekt dr Romuald Loegler zaprezentował ją w kamiennogórskim Ratuszu w 2019 roku. Koncepcja zakłada udostępnienie „Zalewu” do rekreacji.

Przewiduje ona m.in. budowę amfiteatru na wodzie, boisk, wieży widokowej, niewielkiej mariny, parkingów, restauracji, hosteli i hotelu. Większość inwestycji, wedle zamysłu władz miasta, ma powstać z funduszy prywatnych inwestorów.

To z tej koncepcji pochodzą przypominane przez nas wizualizacje.

Źródło: UM Kamienna Góra