Kolejny milowy krok w budowie drogi ekspresowej S8. Rusza przetarg na budowę 14-kilometrowego odcinka z Ząbkowic Śląskich do Barda

W ramach tego zadania będą wybudowane dwa węzły tj. Ząbkowice Śląskie Zachód i węzeł Bardo na połączeniu z drogą krajową nr 8 z pięcioma mostami, które w części będą również pełnić funkcję przejść dla zwierząt, siedmioma wiaduktami nad drogą ekspresową oraz wiaduktem nad linią kolejową.

To czwarty odcinek drogi ekspresowej S8 w fazie przetargu, chociaż we wtorek 10 października br. GDDKiA poinformowała, że zostały wyłonione dwie z trzech najkorzystniejszych ofert dla odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik. Przypomnijmy, że w przetargach na trzy odcinki S8 wpłynęło łącznie 37 ofert i wszystkie zmieściły się w zakładanym budżecie 1,9 mld zł.

W postępowaniu na odcinek Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag, a na zaprojektowanie i budowę odcinka Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski firma Porr. Projekt budowy drogi ekspresowej S8 realizowany jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą do 2033 roku i podzielony został na sześć krótszych odcinków. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla kolejnego odcinka Łagiewniki Zachód – Ząbkowice Śląskie Północ.