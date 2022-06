Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej. Zbiorowy grobowiec Dolnego Śląska. Niezwykłe miejsce w Polsce

Jak dojechać do Kaplicy Czaszek w Czermnej?

Kaplica Czaszek w Czermnej powstała w XVIII stuleciu z inicjatywy księdza Wacława Tomaszka. To właśnie z inicjatywy duchownego zebrano w rejonie Kudowy, Dusznik i Polanicy Zdroju czaszki i kości zmarłych na cholerę w czasie epidemii panującej w okresie wojny 30-letniej (1618-1648) i zabitych w czasie wojen śląskich, głównie 7-letniej (1756-63). Prace nad urządzaniem kaplicy trwały osiem lat, do 1804 roku.

Kaplica Czaszek, czyli zbiorowa mogiła

W sumie ściany i sufit wyłożono około 3 tysiącami czaszek i piszczeli. W piwnicy pod podłogą znajduje się jeszcze prawdziwy stos czaszek wypełniających ją do wysokości ok. 2 metrów. Kości księdza Tomaszka zgodnie z jego wolą również znajdują się w kaplicy. Teraz to jedna z wyjątkowych atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej.

Raz w roku, dokładniej o północy z 14. na 15. sierpnia w Kaplicy Czaszek w Czermnej odbywa się msza święta za wszystkich tych, którzy w niej spoczywają, ale również za wszystkich, którzy umarli na skutek nieuleczalnych chorób lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Księża za zgodą rodziny zmarłych wyczytują imiona osób z wypominkowych kartek.