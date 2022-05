Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie to niezwykła atrakcja turystyczna. Sprawdź cennik biletów, zasady zwiedzania. Dowiedz się, jak dojechać

Wejście do jaskini zostało odsłonięte w 1966 roku w trakcie wydobywania marmuru. Odkryty otwór miał kształt dwumetrowej szczeliny.

Prowadził on do niewielkiej komory nazwanej później Salą Niedźwiedzia. Pomiędzy blokami urobku zauważono dużą ilość kości dużych ssaków. Najwięcej było kości niedźwiedzia jaskiniowego. Część końcowa tej sali zachowała się do dzisiaj i jest widoczna w śluzie wejściowej do Jaskini — dowiadujemy się ze strony klubpodroznikow.com.