Ekskluzywny namiot z widokiem na Góry Sowie! Glamping z Muflonem już od maja 2023 r. Te widoki zapierają dech w piersiach Gabriela Fedyk

W Górach Sowich powstaje nowe, ciekawe miejsce. Muflon Camp w Jemnej to pierwszy glamping w tej części Sudetów. Co to jest glamping? Dlaczego w Górach Sowich? Ilu gości pomieści Muflon? Między innymi o to zapytaliśmy sprawców zamieszania, a oni uchylili nam rąbka tajemnicy. Pokazali nam też pierwsze zdjęcia tego niesamowitego zakątka na relaks w górskim otoczeniu. Poznajcie Muflon Camp i zobaczcie, jak teraz wygląda.