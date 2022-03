Dolny Śląsk. Jak minął "Trzeźwy Poranek" na drogach województwa? Mamy statystyki!

Funkcjonariusze sprawdzali, czy osoby kierujące samochodami lub motocyklami są trzeźwe i w ciągu zaledwie trzech godzin, skontrolowali ponad 7,3 tys. kierowców. Mundurowi zatrzymali też mężczyznę, który jechał samochodem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Działania były skuteczne i na szczęście nie doszło do kolejnych tragedii na drodze.

Policjanci sprawdzili trzeźwość 7330 kierowców przemieszczających się różnego rodzaju pojazdami i wyeliminowali z ruchu 11 kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości, a także 8 będących pod wpływem alkoholu. W związku z tym mundurowi zatrzymali 17 praw jazdy, a teraz to sąd zadecyduje, jakie ostatecznie poniosą konsekwencje prawne. Policjanci ujawnili też 4 osoby, które przemieszczały się samochodami mając środki odurzające w organizmie, a także kierowcę z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów. Działania były skuteczne i na szczęście nie doszło do kolejnych tragedii na drodze - podał Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu.