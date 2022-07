Dolina pałaców i ogrodów. Jelenia Góra ma wiele wspólnego z francuską Loarą i stara się o wpisanie obiektów na listę UNESCO. Zwiedzanie 2022

Wyjątkowe pałace i zamki w Jeleniej Górze i najbliższej okolicy

Prusy w XIX wieku zdecydowały o tym, że rejon Jeleniej Góry idealnie nadaje się do wypoczynku. Za głosem władcy ruszyli lokalni arystokraci i zaczęli wznosić tu misterne pałace otoczone parkami i ogrodami. Obiekty "miały się dobrze" jeszcze przed wojną, ale po 1945 roku (również w wyniku zniszczeń wojennych) przestano o nich pamiętać. Dopiero od kilkunastu lat trwa prawdziwy renesans, a kolejne przybytki zyskują kolejnych właścicieli. Pałace są adaptowane na hotele, sanatoria i restauracje. Które z nich warto zobaczyć?

Znajdująca się w Siedlęcinie (województwo dolnośląskie), w niedalekiej odległości od Jeleniej Góry, Perła Zachodu to prawdziwa perełka architektoniczna regionu. O jej walorach świadczy nie tylko…

Pałac w Karpnikach

Dziś to luksusowy hotel ze strefą wellness, ale i bogatą historią. Otacza go średniowieczna fosa, a w środku czekają na nas gustownie zaprojektowane komnaty. Powstał najprawdopodobniej w XIV wieku z inicjatywy Henryka Czirna, właściciela Płoniny i Sokolca. Przez wiele lat w tym miejscu znajdowało się sanatorium dla dzieci, a dziś mogą z niego korzystać turyści.

Pałac Myśliwski w Staniszowie

Nie jest tak znany, jak jego brat postawiony na wodzie, ani tak pięknie odrestaurowany. Pałac myśliwski przed wojną pełnił funkcję sanatorium. Był to chrześcijański ośrodek wypoczynkowy, cieszący się dużą popularnością wśród kuracjuszy. Mimo że obiekt został wpisany do rejestru zabytków, to niestety od lat niszczeje i straszy.