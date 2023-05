Dni Otwarte w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Pokażą maszyny i wizualizacje Rodzinnego Parku Rekreacji z basenami i skoczniami

Dzień Otwarty w Kopalni w Rybnicy Leśnej w sobotę, 13 maja

Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej zaprasza na Dzień Otwarty, który zaplanowano na 13 maja 2023 roku. Już w najbliższą sobotę na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. To jedyna okazja, by mieszkaniec i turysta mógł wejść do kopalni i zobaczyć z bliska, jak wyglądają wyrobiska, jak się wydobywa melafir, który jest pozostałością po lawie wulkanicznej i jak wyglądają z bliska potężne maszyny pracujące na co dzień w kopalni. Taka okazja zdarza się raz na kilka lat. Co więcej, można będzie do nich wejść i zrobić sobie zdjęcie. Co ciekawe w łyżce ogromnej koparki może stanąć jednocześnie kilka osób, a zdjęcie z kamieniołomem w tle zrobi wrażenie na każdym oglądającym.