Cudowny Dolny Śląsk. Mała Japonia w Karkonoszach (ZDJĘCIA) RED

Japoński ogród w Przesiece jest jednym z największych w Polsce. To nie tylko oaza ciszy i spokoju, ale również przepiękny ogród, po którym spaceruje się z wielką przyjemnością. Stanowi żywy fragment japońskiej kultury. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Centralną część Ogrodu stanowią dwa wodospady oraz łączący je staw. Wszystkie projekty małej architektury i prace, do najdrobniejszych szczegółów, odpowiadają oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej. Każdy element ogrodu ma swoje miejsce i znaczenie. Ogród japoński w Przesiece to idealne miejsce na wypoczynek od zgiełku miasta i niepokojów dnia codziennego.