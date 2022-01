Byliśmy w remontowanych ruinach Pałacu w Goszczu. Skrzynia, postumenty, płytki, stary kominek - ruiny odkrywają skarby. Zobaczcie te zdjęcia

Stara skrzynia, fragment balustrady, ozdobne postumenty, płytki ceramiczne - w ruinach odkryto wiele skarbów Do stycznia 1945 r. obiekt ten należał do rodziny Reichenbachów, potem zajęły go wojska radzieckie, a następnie oddano go w zarząd miejscowej administracji. W wigilię Bożego Narodzenia 1947 r. wybuchł pożar w pałacu. Pomimo akcji jednostek straży pożarnej pałac doszczętnie spłonął i nigdy nie został odbudowany. W 2013 roku władze gminy Twardogóra wyremontowały część budynków z zachodniej strony kompleksu, oficynę I, dom służby pałacowej I i łączący je budynek

Karolina Jurek-Bugla