Bycie EKO to spore oszczędności i troska o środowisko. Same korzyści!

Niech dom będzie eko!

Domy energooszczędne to nie zwykły trend czy moda, ale realna korzyść dla naszego portfela oraz środowiska. Postawmy na montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - to rozwiązania, które służyć będą nam przez lata. Mają dobry wpływ nie tylko na środowisko, ale też przynoszą realne korzyści właścicielowi nieruchomości. Są to inwestycje, które w przyszłości zwrócą się w postaci niższych rachunków za ciepło, czy prąd. Dodatkową zachętą może być dofinansowanie z programów takich jak „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd”.

Dlaczego warto postawić na odnawialne źródła energii? Powodów można wskazać wiele, a najważniejsze to: niższe rachunki, wygoda i większa niezależność - urządzenia są praktycznie bezobsługowe, rzadko ulegają awariom i w przypadku prądu nie jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych dostawców, korzyści dla środowiska – OZE to źródła energii, które m.in. ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Firmy świadczące usługi z tego zakresu powiedzą wam też, jak uzyskać dotacje do zakupu paneli fotowoltaicznych, czy pompy ciepła.