Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny! Będą atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka! Tomasz Pawlak

Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny. W ten weekend będzie się tu sporo działo. Jeśli dysponujecie wolnym czasem, to koniecznie musicie tu zajrzeć. Port Węglowy Beach Bar we Wrocławiu to popularne miejsce letniego wypoczynku nad Odrą. Jest to jedno z wielu sezonowych beach barów w mieście, oferujące relaksującą atmosferę z leżakami, hamakami, muzyką na żywo, i różnorodnymi napojami oraz przekąskami.