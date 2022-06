"Akcja Prędkość" w latach 70? Wtedy milicja kontrolowała nawet.. furmanki! Zobaczcie unikatowe zdjęcia Anna Ickiewicz

Wydaje się Wam, że tylko teraz policja prowadzi akcje Trzeźwy poranek lub inne podobne? Nie, tak nie jest. Już w latach 70 ubiegłego stulecia na drogach polskich miast, takie akcje były popularne. Wtedy do kontroli zatrzymywano nie tylko samochody, ale i furmanki. Mamy dla Was unikatową galerię zdjęć znanej dziennikarki Grażyny Rutowskiej, z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak to wyglądało w 1977 roku.