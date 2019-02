Cleo w Zamku Książ w Wałbrzychu. Co seksowna gwiazda tu robiła? [ZDJĘCIA]

Nikt z pracowników Zamku Książ nie chce wypowiadać się na temat ewentualnej współpracy gwiazdy z zamkiem. Pewne jest jedno. Cleo zwiedziła nasz zabytek i była pod jego ogromnym wrażeniem. Czy przywiodły ją tutaj poszukiwania plenerów do nowego teledysku? Uważamy, że nie jest to wcale wykluczone... Zwłaszcza, że dotarły do nas nieoficjalne wieści, iż Donatana (muzyk, producent muzyczny, współpracował z Cleo) również widziano w okolicach Zamku Książ...

Cleo zaprasza do zwiedzania Zamku Książ